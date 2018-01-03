SOYGUNLA İLGİLİ YENİ GELİŞME!

2 soygunla ilgili Serdar Tezcan tutuklandı,diğer zanlı ise askeri personel olduğu için askeri inzibat tarafından gözaltına alındı

Güzelyurt’ta gerçeklesen 2 soygunla ilgili Serdar Tezcan tutuklandı, diğer zanlı ise askeri personel olduğu için askeri inzibat tarafından gözaltına alındı