SOYGUNLA İLGİLİ YENİ GELİŞME!
Güzelyurt’ta gerçekleşen 2 soygunla ilgili yeni gelişme
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2 soygunla ilgili Serdar Tezcan tutuklandı,diğer zanlı ise askeri personel olduğu için askeri inzibat tarafından gözaltına alındı
Güzelyurt’ta gerçeklesen 2 soygunla ilgili Serdar Tezcan tutuklandı, diğer zanlı ise askeri personel olduğu için askeri inzibat tarafından gözaltına alındı
Etiketler : Serdar Tezcan, soygun, tutuklanma
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