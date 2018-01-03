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SOYGUNLA İLGİLİ YENİ GELİŞME!

SOYGUNLA İLGİLİ YENİ GELİŞME!

Güzelyurt’ta gerçekleşen 2 soygunla ilgili yeni gelişme

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2 soygunla ilgili Serdar Tezcan tutuklandı,diğer zanlı ise askeri personel olduğu için askeri inzibat tarafından gözaltına alındı

Güzelyurt’ta gerçeklesen 2 soygunla ilgili Serdar Tezcan tutuklandı, diğer zanlı ise askeri personel olduğu için askeri inzibat tarafından gözaltına alındı

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