SÖYLEDİKLERİ DOĞRU DEĞİL!

Üç yaşındaki oğlunun eşi Ali Özyürekliler tarafından kaçırıldığını iddia eden Türkan Ataya yanıt hem eşinden hem de eşinin ailesinden geldi

Pelin YÜKSELAY

Üç yaşındaki oğlunun eşi Ali Özyürekliler tarafından kaçırıldığını iddia eden Türkan Ata’ya yanıt, eşi ve eşinin ailesinden geldi. Diyalog Gazetesi’nde yayınlanan haberin ardından, muhabirimize ulaşan eşi Ali Özyürekliler ile ailesi, Türkan Ata’nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Ali Özyürekliler’in kardeşi Alev Yazcan, Türkan Ata’nın çocuğuna hiçbir zaman annelik yapmadığını dile getirdi. Yeğeni Sami Yazcan’da Ata’yı yakalandı. Telefonla muhabirimize ulaşan Ali Özyürekliler de “Güney Kıbrıs’tayım ve KKTC’ye geçersem oğlumu elimden alacaklar. Bu yüzden burada olmaktan başka çarem yok.” şeklinde konuştu.

Yazcan: Türkan’ın psikolojik sorunları var

Alev Yazcan şunları iddia etti: Ali ile Türkan 3 yıl önce evlendi. İnternette tanıştılar ve Türkan önceki evliliğinden olan çocuğunu da alarak ülkemize geldi. Ali’nin bir önceki evliliğinden oğlu vardı. Evlendikten sonra Ali hiç gün yüzü görmedi. Sürekli önceki evliliğinden olan oğlunu kötüledi. Bakmasını, gitmesini, gelmesini istemedi. Sürekli bu nedenle sorun yaşadılar. Kardeşim ne yazık ki 2-3 kez Türkan’a şiddet uyguladı. Ancak Türkan sürekli Ali’nin ilk evliliğinden olan çocuğunun ölmesi için dua ediyordu. Bu şekilde Ali’yi tahrik oluyordu. Asla doğru olduğunu savunmuyorum ama evet, kardeşim 2-3 kez şiddet uyguladı.

Özyürekliler: Çaresizim

Ali Özyürekliler’in yeğeni Sami Yazcan’da aile içerisinde sürekli sorun çıkaranın Türkan Ata olduğunu belirterek, ailenin Ata’yı sahiplendiğini, sevdiğini göstermek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını anlattı. Öte yandan baba Ali Özyürekliler de haberin ardından telefonla muhabirimize ulaştı. Eşi Türkan Ata’nın açıklamalarının çoğunun yalan olduğunu savunan Özyürekliler, “Eşim hiçbir zaman çocuklarımıza annelik yapmadı. Gece acıktıklarında çocuklara süt vermek için dahi kalkmayan bir anneden bahsediyorum. İlk evliliğimden olan çocuğumun ölmesi için dua ediyordu. Bir iki kez bu yüzden tartıştık ve şiddet uyguladım…Evet, Güney Kıbrıs’tayım ve KKTC’ye geçersem oğlumu elimden alacaklar.Bu yüzden burada olmaktan başka çarem yok.” şeklinde konuştu.

Diyalog