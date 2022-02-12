Söylemez, KKTC'ye teslim edilemiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 8 Şubat akşamı uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı cinayeti kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Söylemez ile iki adamının "Devletin Egemenlik İlkesi" gereği KKTC makamlarına teslim edilmeyeceği ve soruşturmaya gölge düşürmemek için çözüm yolları arandığı öğrenildi.

Ferit ZENGİN İstanbul - KKTC polisi, olay sonrası elde ettiği ilk bilgiler ile temasa geçtiği Türk Emniyet yetkililerine başını Söylemez kardeşler çetesi mensuplarından Mustafa Söylemez'in çektiği ve olaydan sonra Kıbrıs'tan İstanbul'a kaçtıkları belirlenen 3 şahsın cinayetin failleri olabileceği ihtimaliyle İstanbul'da gözaltına alınmasını istemişti.

Gözaltına alınan Söylemez ile iki adamı Emniyet'te bekletiliyor. Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre bu kişiler "Devletin Egemenlik İlkesi" gereği KKTC'ye teslim edilmeyecek. Her devlet kendi vatandaşını kendisi yargılar hükmüyle Türkiye'de yargılanacakları öğrenilen 3 şüphelinin suçlu bulunmaları durumunda cezalarını da yine Türkiye'de çekecekleri öğrenildi. KKTC ile olan dostane bağlar nedeniyle 3 şüpheli şahsın sorgusuna, olayın suç mahalli olan Girne'nin Savcısının, soruşturma savcısı olarak girebileceği emniyet yetkililerince ifade edilirken, KKTC'den bir ekibin Ankara’ya geleceği ve EGM üzerinden soruşturma ile ilgili koordinasyon sağlanacağı öğrenildi.

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Konuyla ilgili Mustafa Söylemez'in yeğeni ve ailenin avukatı Fırat Söylemez iddialara yanıt verdi. Avukat Söylemez, "Söylemez ailesinin bu olayla uzaktan yakından hiçbir şekilde bağlantısı yok ve olamaz. Bu tamamen bir kumpas ve iftiradır. Bu müfterilerin şu an kim olduğunu bilmiyoruz. Sadece bu ailenin üzerine bırakılmaya çalışılan bir durum onu biliyoruz. Bu yanlıştan ivedi olarak dönülmesi lazım" dedi.

ŞOFÖRÜ TOPRAĞA VERİLDİ

Bu arada silahlı saldırıda Halil Falyalı ile birlikte hayatını kaybeden şoför Murat Demirtaş'ın (37) cenazesi Ankara'ya getirildi. Demirtaş'ın cenazesi Ahmet Efendi Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Milliyet