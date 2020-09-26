Söylentiler doğru çıktı

Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir'den büyük sürpriz! Binnur Kaya ve Demet Özdemir yan yana

Tv8'in iki başarılı yapımı Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda dizisi izleyicilerinin de beğeneceği bir işe imza attı. Yeni sezonuna başlamaya hazırlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine Kırmızı Oda dizisinin başrol oyuncusu Binnur Kaya konuk oluyor.

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezon fragmanında Binnur Kaya’nın yer alması ise herkesi şaşırttı. Yakın zaman önce Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin başrolünde yer alan Binnur Kaya, Doğduğun Ev Kaderindir dizine konuk oluyor.

TV8’de yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören, OGM Pictures’ın yapımını, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisi yeni sezonuyla 30 Eylül’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor !

ZEYNEP’İN TERAPİSTİ: DOKTOR HANIM

Kırmızı Oda dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Binnur Kaya, Zeynep’in bugüne kadar hiç görmediğimiz terapistini canlandırdı. Hayatında birçok zorluk çeken Zeynep’in ilk terapi seansının konu edildiği sahne izleyenlerin yüreğine dokunacak.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarındaki gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderidir”in yönetmeni Çağrı Bayrak ile “Kırmızı Oda” dizisinin yönetmeni Cem Karcı, dizilerinin başrol karakterleri Doktor Hanım ve Zeynep’in bir araya geldiği sahneyi birlikte çekti.

Akşam