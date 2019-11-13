SOYSAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!
Prof. Dr. Mümtaz Soysal bugün son yolculuğuna uğurlandı.
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KKTC ve Türkiye’de akademi ve siyaset dünyasında büyük iz bırakan Türkiye’nin Dışişleri eski Bakanlarından Prof. Dr. Mümtaz Soysal bugün son yolculuğuna uğurlandı.
90 yaşında hayata veda eden Mümtaz Soysal, için Zincirlikuyu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene bir çok önemli isim katıldı.
Soysal, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Soysal, 11 Kasım Pazartesi günü hayata veda etmişti.
Etiketler : Prof. Dr. Mümtaz Soysal, cenaze, tören
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