Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
Sadece kaleci olarak değil...
A+A-
Beşiktaş'ın yeni reklam yüzü Loris Karius!
Beşiktaş Karius’u kiralarken, imaj haklarını kullanma konusunu da sözleşmeye koydu. Orman’ın, Alman file bekçisini sadece kaleci değil, reklam yüzü olarak da düşündüğü belirtildi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Loris Karius’u neden Şenol Güneş’e rağmen transfer ettiği ortaya çıktı. Teknik Direktör Güneş, “Kaleci sorunumuz yoktu, kaleci alındı” sözleriyle bu transferde Başkan’la aynı fikirde olmadığını ortaya koymuştu. Orman’ın Karius ısrarının nedeni ise anlaşıldı. Siyah-Beyazlı takımın reklam yüzü olması planlanan Karius’la ilgili önemli projeler hazırlandığı öğrenildi.
BONSERVİSİ ALINACAK
Karius’u transfer ederken imaj haklarını da alan Beşiktaş, geçen sezon başlattığı dünyaya açılma vizyonunu bu oyuncu üzerinden pekiştirecek. Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan ve yakışıklığıyla ilgi toplayan Karius, tanıtım filmlerinde de oynayacak. Beşiktaş, anlaşma imzaladığı 2 sezon için Alman file bekçisiyle ortak projeler geliştirecek. Eğer sonuçlar başarılı olursa Karius’un bonservisi de alınacak.
Etiketler : Beşiktaş, yeni reklam yüzü, kaleci, Loris Karius
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.