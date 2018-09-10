Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın yeni reklam yüzü Loris Karius!

Beşiktaş Karius’u kiralarken, imaj haklarını kullanma konusunu da sözleşmeye koydu. Orman’ın, Alman file bekçisini sadece kaleci değil, reklam yüzü olarak da düşündüğü belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Loris Karius’u neden Şenol Güneş’e rağmen transfer ettiği ortaya çıktı. Teknik Direktör Güneş, “Kaleci sorunumuz yoktu, kaleci alındı” sözleriyle bu transferde Başkan’la aynı fikirde olmadığını ortaya koymuştu. Orman’ın Karius ısrarının nedeni ise anlaşıldı. Siyah-Beyazlı takımın reklam yüzü olması planlanan Karius’la ilgili önemli projeler hazırlandığı öğrenildi.

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