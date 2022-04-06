Sözün bittiği yer! Ukrayna'da çaresizliğin fotoğrafı çekildi

24 Şubat'tan beri işgal edilen Ukrayna'nın yaşadığı kayıplar, Rus ordusunun kısmi geri çekilmesiyle birlikte iyice gün yüzüne çıktı. Katliam görüntüleri dünyanın gündemindeyken bölgeden çarpıcı kareler de gelmeye devam ediyor. Kendilerinin savaşta ölme ihtimallerine karşı geride kalan evlatlarını korumak isteyen anneler, çocuklarının sırtına isim ve akraba bilgilerini yazmaya başladı.

Ukrayna'nın Buça kentinde yaşananlar, bir anda dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Bölgede insanlık dramı yaşanırken, Ukraynalı aileler çocuklarını korumak amacıyla sırtlarına isimlerini ve akrabalarının iletişim bilgilerini yazmaya başladı.

ÇOK SAYIDA SİVİL ÖLÜ BULUNDU

Buça kentinde Rus askerlerinin çekilmesi sonrası gelen görüntülerde çok sayıda sivilin cansız bedeninin şehrin sokaklarına görülmüştü. Bölgedeki bir evde elleri arkadan bağlanmış ve duvara karşı dizilmiş şekilde infaz edilmiş çok sayıda sivilin cansız bedenine de ulaşılmıştı. Bulunan cansız bedenler toplu mezarlara gömüldü. Yerel yetkililer kentte yaklaşık 300 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

RUSYA'YA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Bu görüntülerin ardından tüm dünya şoke oldu. Birçok ülke Rusya'yı savaş suçu işlemekle suçladı. Avrupa Birliği de bununla ilgili gerçekleşecek soruşturmalara destek sağladı. Dünya bu olayla çalkalanırken, Ukrayna'da kalan siviller ise hayatları için endişeye kapıldılar.

AKRABALARININ NUMARALARINI YAZDILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ukraynalı annelerin, ebeveynlerinin Ruslar tarafından öldürülmesi ve çocuklarının hayatta kalması ihtimaline karşı, çocuklarının isimlerini ve aile bağlantılarının listesini çocuklarının vücutlarına yazdığı görüldü.

GUTERRES'TEN SORUŞTURMA BAŞLATILMASI İÇİN ÇAĞRI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyinde Rus işgalinden kurtarılan Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri, dünya çapında büyük tepkiye neden oldu. Dünya medyası sivil katliamını manşetlere taşıdı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Batılı ülke liderleri faturayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusuna kesti. Buca'daki görüntüler "savaş suçu" olarak niteledi.

ABD BAŞKANI BIDEN'DEN TEPKİ

ABD Başkanı Joe Biden, Buça'daki görüntülere ilişkin, "Bu bir savaş suçu. Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayacağız" açıklamasında bulundu.

JOHNSON'DAN SERT SÖZLER

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Twitter'dan paylaştığı mesajda "Rusya'nın İrpin ve Buça'daki sivillere yönelik alçak saldırıları, Putin ve ordusunun Ukrayna'da savaş suçu işlediğinin yeni bir kanıtı" dedi.

MACRON: KARŞILIK GÖRMELİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "Bunlar bakması çok güç görüntüler. Uluslararası adalet mekanizması işletilmeli. Bu suçları işleyenler karşılık görmeli" sözleri ile Rusya'yı hedef gösterdi.

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