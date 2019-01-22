SPEHAR, BM GÜVENLİK KONSEYİ ÜYELERİNİ YARIN BİLGİLENDİRECEK
Spehar, BM Güvenlik Konseyi üyelerini yarın bilgilendirecek
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri Kıbrıs konusunu görüşecek.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini yarın bilgilendirecek.
Güvenlik Konseyi’nin 30 Ocak’taki oturumunda ise Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün raporunu onaylaması bekleniyor.
Etiketler : , güvenlik konseyi, Elizabeth Spehar, Kıbrıs konusu
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