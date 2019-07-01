SPEHAR, CUMHURBAŞKANI AKINCI'YI ARADI

Spehar, Akıncı’yı arayarak Taşkent’te meydana gelen patlama ile ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti Spehar, Rum yönetiminin olayın incelenmesi için ihtiyaç olması halinde katkıda bulunmaya hazır olduğu mesajını da iletti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı arayarak sabahın ilk saatlerinde Taşkent’te meydana gelen patlama ile ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.

Spehar ayrıca Kıbrıs Rum yönetiminin olayın incelenmesi için ihtiyaç olması halinde katkıda bulunmaya hazır olduğu mesajını da Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iletti.

CUMURBAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a gerek Birleşmiş Milletler’in gerekse Rum Yönetimi’nin konuyla ilgili gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, askeri ve sivil makamların olay anından itibaren gerekli incelemeleri yoğun bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar ilerledikçe durumun netleşmekte olduğunu ifade etti.

Bu sabahın ilk saatlerinde olay yerinde açıklama yapan Akıncı, “Bölgedeki çatışmaların doğrudan tarafı olmadığımız durumlarda bile coğrafi konumumuz nedeniyle böylesi bir durumla yüz yüze geldik. Yaşanan olay, bölgedeki çatışmaların bir an önce sona ererek barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi için adımlar atılmasının ivediliğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Gerek adamızda gerekse bölgemizde kalıcı barış için uğraş vermenin ne kadar önemli olduğu herkes tarafından anlaşılmalıdır” demişti.