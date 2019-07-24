SPOR DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE ÖZBİLGEHAN ATANDI
Görevden alma ve atamalar devam ediyor
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Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi’nde görevden alınan Alkan Değirmencioğlu’nun yerine Mehmet Özbilgehan atandı.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:
“Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdür mevkiine Sn. Mehmet ÖZBİLGEHAN 25 Temmuz 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.”
Etiketler : Spor Dairesi, Alkan Değirmencioğlu, Mehmet Özbilgehan, atanma
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