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SPOR DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE ÖZBİLGEHAN ATANDI

SPOR DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE ÖZBİLGEHAN ATANDI

Görevden alma ve atamalar devam ediyor

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Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi’nde görevden alınan Alkan Değirmencioğlu’nun yerine Mehmet Özbilgehan atandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdür mevkiine Sn. Mehmet ÖZBİLGEHAN 25 Temmuz 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.”

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