SPOR DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE ÖZBİLGEHAN ATANDI

Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi’nde görevden alınan Alkan Değirmencioğlu’nun yerine Mehmet Özbilgehan atandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdür mevkiine Sn. Mehmet ÖZBİLGEHAN 25 Temmuz 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.”