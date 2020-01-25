SPOR MAĞAZASINDA HIRSIZLIK!

Gemikonağı’nda dün sabah 04.30 – 08.00 sıralarında, “B Sport Lefke Nike” isimli iş yerinin soyulduğu bildirildi. İş yerinin penceresi hasar yapılmadan açılarak pencere içerisinde monteli bulunan betopan malzeme tekme vurularak kırıldıktan sonra içeriye girildi ve içerden henüz değer tespiti yapılamayan muhtelif tür ve sayıda spor giysisi çalındı. Mağazadan, 4 el çantası, 3 çift spor ayakkabı, 2 şapka, 25 çift çorap, 3 deodorant, 3 parfüm, 1 valiz, 3 kol saati bileklik ve yazar kasa içerisinde muhafaza edilen 1,980 TL nakit para çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 21 yaşındaki isminin baş harfleri H.A.M.S., 25 yaşındaki isminin baş harfleri A.T.A.R.H.A.R. ve 26 yaşındaki isminin baş harfleri D.C.O. tutuklandı.

