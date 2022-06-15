Squid Game gerçek oluyor: Yarışmacılar 77 milyon TL için mücadele edecek

İçerik platformu Netflix'te yayınlanan ve küresel bir fenomen halini alan Güney Kore yapımı Squid Game isimli dizi gerçeğe dönüşüyor... Netflix, gerçek katılımcıların yer aldığı bir yarışma programı formatı üzerinde çalışıldığını açıkladı. Squid Game'den esinlenen programda kazanan milyoner olacak.

Netflix, Squid Game’den esinlenen ve 10 bölümlük bir yarışma programı için kolların sıvandığını duyurdu. Dünyanın farklı bölgelerinden yarışmacıların arandığı programın adının “Squid Game: The Challenge” olacağı belirtildi.

Dizideki gibi 456 yarışmacının para ödülü için yarışacağı belirtildi. Yetkililer Squid Game’de olduğu gibi “ölümüne bir yarış” olmayacağını ve yarışmada şiddet olmayacağını duyururken, kaybedenlere nasıl bir ceza verileceği ise açıklanmadı.

Netflix’te yayınlanacak programda 456 yarışmacı 4.56 milyon doları (yaklaşık 77 milyon TL) kazanmak için yarışacak. Yarışmacıların başvurması için hazırlanan internet sitesinde ise, “Riskler yüksek fakat bu yarışta en kötü sonuç eliniz boş dönmek” dedi. Yarışma programının Birleşik Krallık’ta çekileceği belirtilirken, “Yarışma dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan ve İngilizce bilenlere açık” denildi.

sözcü.com.tr