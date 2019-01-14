STANDART DIŞI LİMON İÇİN SON MÜRACAATLAR 25 OCAK
Standart dışı limon için Cypfruvex’e müracaatların 25 Ocak’a kadar yapılması gerekiyor
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Cypfruvex İşletmecilik Ltd., bahçelerinde standart dışı limon olan ve bugüne kadar müracaat etmemiş üreticilerin 25 Ocak Cuma’ya kadar Cypfruvex hasat bölümüne başvurması gerektiğini duyurdu.
Cypfruvex İşletmecilik Ltd.’ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin 2018- 2019 hasat sezonunda üreticilerin standart dışı (sıkma) limon ürünlerinin değerlendirmesini tamamlamak üzere olduğu kaydedildi
Etiketler : standart dışı limon, başvuru, Cypfruvex hasat bölümü
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