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STANDART DIŞI VALENSİYA ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

STANDART DIŞI VALENSİYA ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Cypfruvex Çarşamba günü standart dışı valensiyayı ödeyecek

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Cypfruvex, 2018-2019 sezonunda aldığı “Standart Dışı Valensiya” bedellerinin yüzde 50’sinin Çarşamba gününden itibaren ödeneceğini duyurdu.

K.M.S. “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd.’den yapılan yazılı açıklamada, ilgili üreticilerin kimlik kartlarıyla Ziraat Bankası şubelerine müracaat yapabileceği kaydedildi.

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