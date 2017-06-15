STAR TV'NİN HANGİ DİZİSİ FİNAL YAPIYOR?
Star TV'nin iddialı dizisinin final tarihi belli oldu.
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Star TV'nin sevilen dizisi Anne, 20 Haziran Salı akşamı yayınlanacak olan 33. bölümü ile ekranlara veda edecek.
Başrollerini Cansu Dere, Vahide Perçin, Gonca Vuslateri ve çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’ın paylaştığı Anne, 25 Kasın 2016'da ekran macerasına başlamıştı. Anne dizisi, yayınlandığı ilk günden beri, reyting listesinde üst sıralarda yer aldı.
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