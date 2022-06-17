Sterlin 21,32 liradan, dolar 17,37 liradan güne başladı
Sterlin 21,32 liradan, dolar 17,37 liradan güne başladı
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KKTC serbest piyasada sterlin 21,32 liradan, dolar 17,37 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada saat 9.20 itibarıyla 21,20 liradan alınan İngiliz Sterlini 21,32 liradan satılıyor. 18,15 liradan alınan euronun satış fiyatı 18,28 lira olarak belirlendi.
ABD Doları ise 17,25 liradan alınıp, 17,37 liradan satılıyor.
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