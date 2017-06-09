STERLİNE SEÇİM DARBESİ!

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,52 civarında hareket ediyor. İngiltere seçimleri sonrası sterlin dolar karşısında 8 haftanın en düşüğüne indi.

Katar’la ilgili gelişmeleri yakından izleyen piyasalarda Avrupa Merkez Bankası’nın henüz normalleştirmeyi tartışmadıklarını açıklaması kurda tansiyonu düşürdü.

Bankalararası piyasada dolar 3,52’nin üzerinde işlem görüyor. Euro 3,95’in altında seyrediyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL’de 3,5590 seviyesinin direnç, 3,5240 seviyesinin destek konumuna geldiğini belirtiyor.

Katar ile askeri alanda iki anlaşmanın kabul edilmesiyle birlikte dolar 3,55’in üzerine çıkmıştı.

İngiltere’deki seçimler sterlinde kayıplara neden oldu. Sterlin İngiltere’nin AB’den çıkış müzakerelerinin ertelenmesinden iç siyasi karışıklığa kadar bir dizi etkisi olabilecek sürpriz seçim sonuçlarının ardından yüzde 2 değer yitirdi.

Sterlin dolar karşısında 1,27 ile 8 haftanın en düşük düzeyini gördü. İngiliz para birimi euro karşısında ise 5 ayın en düşüğüne indi.