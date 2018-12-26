"STOKLAR TÜKENMEDEN ZEYTİNYAĞI İTHALATINA KARŞIYIZ"

Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği, adaya ithal zeytinyağı getirilmesine karşı olduğunu açıkladı.

Dernek Başkanı Ziya Sezey, “henüz hasat bitmemişken, stoklar tam olarak belirlenmemişken, eldeki ürünler tükenmemişken adaya ithal zeytinyağı getirilmesine karşıyız” dedi.

Sezey, Başbakan Tufan Erhürman ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’ye, “Beklentimiz piyasa dengelerini bozmadan, alınan kararların gözden geçirilmesidir” dedi.

“Elimizde zeytinyağı kalmazsa, ithal zeytinyağına yönelmeliyiz” diyen Ziya Sezey, “Bu ithalatın tek elden yapılmaya karar verilmesi de yanlıştır. Tek elden yapılan ithalat yerli üretime merhem olamaz. Dernek olarak itirazımız Hatay’dan ithal edilen bu yağların, iç piyasamızın dengesini bozacağı noktasınadır” ifadelerini kullandı.

Bu sene ülkenin zeytin rekoltesinin geçen yıllara göre düşüş gösterdiğini de kaydeden Ziya Sezey, “Bunun tabi bir sonucu olarak ürün fiyatları enflasyonun da etkisiyle yükseldi. Ancak dünya standartlarına göre pahalı da sayılmayız. Suriye bölgesindeki savaş nedeniyle Hatay üzerinden ülkeye sokulan Afrin zeytinyağları, Türkiye’nin en önde gelen firmalarını dahi çok zor durumda bırakmıştır” açıklamasında bulundu…

Sezey, dernek olarak KKTC’ye ithal edilen yağların kalite kontrollerinin tam anlamı ile yapıldığından hiçbir endişelerinin bulunmadığını da kaydetti…