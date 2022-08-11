Stranger Things yıldızı, Aşk Adası şampiyonu Ekin Su Cülcüloğlu'nu görüntülü aradı

Stranger Things'de Will'i canlandıran Noah Schnapp, Britanya'nın ünlü yarışma programı Aşk Adası'nı (Love Island) kazanan Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu'nu Instagram'dan görüntülü aradığını söyledi.

Schnapp, diziden rol arkadaşı Millie Bobby Brown'la yaptığı Instagram canlı yayınında, Aşk Adası'nın finalinden sonra yarışmayı kazanan Cülcüloğlu'na mesaj attığını itiraf etti:

Finalden sonra Ekin Su'ya mesaj attım. Sonra da görüntülü aradım.

Schnapp'e inanmayan Brown, "Gerçekten mi? Seni yalancı" diye cevap verdi.

Öte yandan Capital FM'in programına konuk olan Cülcüoğlu, Schnapp'in kendisini aradığını doğruladı.

Yarışmacı, 17 yaşındaki oyuncunun kendisini tebrik ettiğini ve hayranı olduğunu söylediğini belirtti:

Sadece tebrik etti. Nasıl gidiyor diye sordu. Ben de "Villadan ayrılacağım için üzgünüm" diye cevap verdim. Benim büyük hayranım olduğunu söyleyince "Dostum ben de senin büyük hayranınım" dedim.

Ekin Su Cülcüloğlu, partneri Davide Sanclimenti'yle yarışmanın birincisi seçilerek büyük ödül olan 50 bin sterlini kazandı.

Bu parayı nasıl harcayacağı sorulan Cülcüloğlu, "Muhtemelen büyük bir tatile harcarız" diye cevap verdi.

Independent Türkçe