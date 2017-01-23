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STRAZBURG TOPLANTILARINA ÇAĞLAR VE ÖZCENK KATILIYOR

STRAZBURG TOPLANTILARINA ÇAĞLAR VE ÖZCENK KATILIYOR

Strazburg toplantılarına Çağlar ve Özcenk katılıyor

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Strazburg’da yapılan Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantılarına, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı kararı uyarınca, CTP Milletvekili Mehmet Çağlar ve UBP Milletvekili Erdal Özcenk katılıyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, heyet Strazburg’daki temaslarını tamamlayıp Cumartesi adaya dönecek.

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