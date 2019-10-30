'Stres erken andropoza neden olabilir'

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, stres durumunda insan vücudunun kortisol-adrenalin gibi hormonları salgıladığını bunun da birçok rahatsızlığa neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Hattat, stresin erkeklerdeki olumsuz etkisi için de “Yoğun stres altında, huzursuz, endişeli, mutsuz, depresif erkeklerde testosteron daha az üretilip andropozun daha erken başlamasına neden olabiliyor” dedi.

Stresin insan sağlığına olumsuz etkileri tıp dünyasının en başta gelen araştırma konularından biri. Üro-Androloji Uzmanı Halim Hattat, stres altında vücudun bazı hormanları salgıladığını belirterek, "Son yıllarda testosteron kaybına bağlı cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin sayısı gittikçe artıyor. Öyle ki bazen otuzlu yaşlarda bir erkeğin vücudunda seksenli yaşlarındaki bir erkeğin testosteron seviyesini buluyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden biri strestir" diye konuştu.

“ANDROPOZUN ERKEN BAŞLAMASINA NEDEN OLABİLİYOR”

Aşırı stres altında testosteron üretminin azaldığını aktaran Prof. Dr. Hattat, "Stres durumunda vücudunuzda kortisol-adrenalin gibi stres hormonları salgılanıyor. Bu hormonlar sürekli üretildiklerinde baş ağrıları, sinirlilik, öfke, konsantrasyon güçlüğü, depresyon, endişe, kas gerginliği, yeme atakları, yüksek tansiyon, mide-bağırsak sorunları, düşük bağışıklık gibi bir dizi problem gelişiyor. Bunlara ek olarak cinsel güç de düşüyor. Stres hormonlarının seks hormonlarını düşürücü etkisi var. Üstelik beyinden testislere testosteron üretimiyle ilgili mesaj yollayan hipofiz bezi ile stres ve duyguları kontrol eden beyin bölümleri ortaklaşa çalışıyor. Bu nedenle aşırı stres durumunda hipofiz bezinden başlayan sinyaller düşüyor ve testosteron üretimi azalıyor. Yani yoğun stres altında, huzursuz, endişeli, mutsuz, depresif erkeklerde testosteron daha az üretilip andropozun daha erken başlamasına neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.

“KRONİK STRES UZUN VADEDE TEDAVİ GEREKTİRİYOR”

Bunun da erkeklerde libido kaybıyla beraber sertleşme problemleri yarattığına dikkat çeken Prof. Dr. Hattat, “Boşalma sorunları, haz duyamama olmak üzere pek çok cinsel sorun ortaya çıkıyor. O gün yaşadığınız akut bir stres kısa süreliğine (birkaç günlüğüne) cinsel problem yaratırken, kronik stres uzun vadede testosteron seviyeleri azalıyor ve artık organik anlamda tedavi gerektiren bir tablo ortaya çıkıyor. Cinsel isteksizlik yaşayan veya birkaç sefer sertleşme sorunuyla karşılaşan erkeklerde performans endişesini sık görüyoruz. Performans endişesini cinsellikte yeterli performans gösterip göstermeyeceğine dair endişe, korku olarak açıklayabiliriz. Bu endişeyi taşıyan erkekler cinsellikten ve eşlerinde uzaklaşmaya başlıyor. Bu da ilişkide gerginliklere, tartışmalara dönüşüyor. Yani genel hayat stresine bir de seks stresi ekleniyor” dedi.

“NE YAPACAKSINIZ?”

Prof. Dr. Halim Hattat, bu durumda genelde ‘Psikolojiktir geçer!’ şeklinde düşünüldüğünü, ancak sorun tamamen psikolojik de olsa genelde hemen geçmediğine işaret etti ve şunları söyledi:

“Strese bağlı oluşan hormonsal sorunlar bazen ancak hormon tedavileriyle çözülebiliyor. Bu nedenle strese bağlı olarak 2-3 ayı aşkın süredir cinsel fonksiyon problemi yaşıyorsanız, bir uzmana başvurmanızı öneriyorum. Cinsel fonksiyonlar, hormon seviyeleri, hayatınızdaki stres kaynakları, endişe veya depresyon sorunlarınızın birlikte inceleneceği görüşmeler yapılıyor. Bunların sonucunda ise hem cinsel gücünüzü arttıracak öneriler, hem de stresle baş etmeniz için destek veriliyor. Bu arada uykunuzu düzenlemeniz, düzenli egzersiz yapmanız, sağlıklı beslenmeniz ve aşırı alkol-sigaradan uzak durmanız gerek. Tek seferlik başarısızlıkta hemen panik yapmayın. Eşinizden uzaklaşmayın ve kendinize günlük stresleri atmanıza yardımcı olacak rahat bir uyarılma süreci tanıyın.”