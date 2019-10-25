Su içeriği en yüksek yiyceklerden biri...

Salatalık kaç kalori? Salatalığın besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki salatalık kaç kaloridir? Salatalığın besin değerleri ve kalorisi...

Salatalık, kabak ailesine ait, yaygın olarak yetiştirilen bir üründür. Temel olarak Güney Asya’da ortaya çıkar, ancak dünyanın diğer bölgelerinde de yetiştirilir. Zinde ve sağlıklı kalmak söz konusu olduğunda, mükemmel yiyecek olarak kabul edilir. A vitamini, B vitamini, C vitamini, K vitamini, Manganez, Bakır ve Potasyum gibi birçok temel besin kaynağıdır. Antik çağlardan beri, Hindistan’da geleneksel ve bitkisel ilaçlar olarak salatalık kullanılmıştır. Vücudun aşırı ısınmasını önleyen ve daha doğal bir soğutma etkisi sağlayan çeşitli lipit düşürücü ve anti-diyabetik bitkisel özellikler içerir. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de salatalıktır. İşte salatalığın besin değerleri ve kalorisi…

SALATALIK KAÇ KALORİDİR: 100 gram salatalık yaklaşık 15 kaloridir.

SALATALIĞIN BESİN DEĞERLERİ

100 g salatalıkta aşağıdakiler bulunur:

Su: 95,23 g

Enerji: 15 kcal

Protein: 0.65 g

Toplam yağ: 0.11 g

Karbonhidrat: 3.63 g

Lif: 0.5 g

Toplam şeker: 1.67 g

Kalsiyum: 16 mg

Demir: 0.28 g

Magnezyum: 13 mg

Fosfor: 24 mg

Potasyum: 147 mg

Sodyum: 2 g

Çinko: 0.2 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 2.8 mg

Tiamin: 0.03 mg

Riboflavin: 0.03 mg

Niasin: 0.1 mg

B-6 Vitamini: 0.04 mg

Folat, DFE: 7 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 5 µg

A Vitamini, İÜ: 105 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.03 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 16.4 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg