Su içmesi için 2 milyon TL teklif ettiler!

'Fi' dizisinde canlandırdığı 'Can Manay' karakteriyle büyük beğeni toplayan, Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Arif ve 216' ile sinemada da boy göstermeye hazırlanan Ozan Güven, ünlü markaların gözdesi oldu.

Oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz günlerde bir otomobil markasının reklam teklifine 'evet' dedi. Başarılı oyuncuya gelecek başka bir teklif ise dudak uçuklatacak cinsten.

Fi' dizisindeki su içme sahneleriyle dikkati çeken Güven'i, bir su markası reklam yüzü yapmak istiyor.

İddiaya göre; marka, reklam filmi için 42 yaşındaki oyuncuya 2 milyon TL'lik teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Güven, teklifi kabul ederse ocak ayında kamera karşısına geçecek.