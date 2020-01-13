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SU TAHLİL SONUÇLARI AÇIKLANDI...

SU TAHLİL SONUÇLARI AÇIKLANDI...

Değirmenlik Belediyesi'nin yaptırdığı İçme-Kullanma suyu tahlilleri...

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Değirmenlik Belediyesi’nin  Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarlarında yaptırdığı içme-kullanma suları 2019 Aralık ayı tahlil sonuçları açıklandı.

Değirmenlik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, içme-kullanma suyu analizleri Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarlarında yapılırken, “koliform bakteri”, “e.coli” ve “enterokok”ta yapılan deney sonuçlarına göre suların temiz olduğu açıklandı.

Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi’nin, 2019 Aralık ayını kapsayan ve Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarlarına göndermek suretiyle, su örneği alarak tahlil yaptırdığı yerler şöyle:

Balıkesir Köy Çeşmesi                                                                                  TEMİZ

Meriç Köy Çeşmesi                                                                                       TEMİZ

Gaziköy Köy Çeşmesi (Büst Yanı)                                                                TEMİZ

Gaziköy Köy Çeşmesi (Köy Girişi)                                                               TEMİZ

Dilekkaya Köy Çeşmesi                                                                                TEMİZ

Kırıkkale Köy Çeşmesi                                                                                  TEMİZ

Erdemli Köy Çeşmesi                                                                                   TEMİZ

Yiğitler Köy Çeşmesi                                                                                    TEMİZ

Ercan Çeşme Suyu                                                                                       TEMİZ

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