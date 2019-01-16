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  3. SU TAŞKINI NEDENİYLE O YOL TRAFİĞE KAPATILDI!
SU TAŞKINI NEDENİYLE O YOL TRAFİĞE KAPATILDI!

SU TAŞKINI NEDENİYLE O YOL TRAFİĞE KAPATILDI!

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Cengizköy kavşağı ile Gemikonağı arasında kalan yol kısmi trafik akışına kapatıldı

 

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Güzelyurt-Lefke Anayolu, Cengiz Topel Anıtı önlerindeki köprüde su taşkını nedeniyle sürüklenen dal ve sair atıkların temizlenmesi ve köprünün olası hasar görme ihtimaline karşı yolun Cengizköy kavşağı ile Gemikonağı arasında kalan kısmi trafik akışına kapatılmıştır.

Ulaşım, Cengizköy- Çamlıköy- Lefke güzergâhından sağlanmaktadır.Polis sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

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