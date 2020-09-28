Su temin projesinde onarım çalışmalarında son aşamaya gelindi

Türkiye’den KKTC’ye Su Temin Projesi’nde geçtiğimiz ocak ayında yaşanan soruna kalıcı çözüm bulmak için sürdürülen çalışmalarda sona gelindi. Önce bitim tarihi 25 Eylül olarak açıklanan, hava şartları nedeniyle 29 Eylül’e yani yarına ertelenen onarım çalışmalarında artık son işlemler yapılıyor.

Çalışmaların önündeki en büyük engel ise hava şartları… Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Su temin projesiyle ilgili son durumu TAK’a açıkladı… Oğuz, su temin projesindeki çalışmalarda artık son işlemlerin yapıldığını, bugün boru ucu flanşlarının karşılıklı birleştirilmesine başlanacağını söyledi… Oğuz, hava şartları nedeniyle dün akşamüzeri ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandığını da belirtti.

Bakan Oğuz, çalışmanın seyrini hava şartlarının belirleyeceğini kaydederek, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşlerinin onarım çalışmalarının bitiş tarihini 29 Eylül yani yarın olarak revize ettiğini de anımsattı…

BRTK