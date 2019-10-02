Suat Arslanboğa'yı yakan olay!

Beşiktaş-Başakşehir maçındaki kararları nedeniyle tartışılan hakem Suat Arslanboğa’nın profesyonel sözleşmesi TFF tarafından sonlandırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, önemli bir karar alarak hakem Suat Arslanboğa’nın sözleşmesini fesh ettiklerini açıkladı.Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında 1-1 sona eren mücadelede kararlarıyla çok tartışılan Suat Arslanboğa ile profesonel olarak yola devam etmeme kararı aldı.

Görev verilmesi durumunda maç yönetebilecek olan Arslanboğa, profesyonel olmayan 18 hakemden biri oldu.

Adem Ljajic’in kendisini itmesine sessiz kalması nedeniyle ‘hakemlik görevini rencide ettiği’ düşüncesinde birleşildi ve böyle bir adım atıldı.

TFF’den yapılan açıklamada, “Merkez Hakem Kurulu’nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa’nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi feshedildi” denildi.

Van Spor ile Kahramanmaraşspor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Alparslan Şen’in şikayeti doğrultusunda da, açılacak kamu davasına TFF’nin müdahil olma talebinde bulunacağı belirtildi.

4. haftada A.Alanya’nın Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği maçla alakalı sarı-lacivertli kulübün, TFF’ye yaptığı ‘kural hatası’ başvurusunun değerlendirildiği ve ret kararı verildiği bildirildi.