‘Suç dünyasının Kardashian’ı ölü bulundu!

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ünü hızla yayılan ve 'suç dünyasının Kim Kardashian'ı' olarak anılan Claudia Ochoa Felix, sevgilisinin evinde ölü bulundu

El Chapo lakabıyla bilinen Meksikalı uyuşturucu karteli lideri Joaquín Guzmán’ın en önemli suikastçılarından biri ölü bulundu. Guzman’ın liderliğini yaptığı Sinaloa karteline bağlı Los Antrax çetesinin üyesi Claudia Ochoa Felix, Culiacán kentinde hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki Felix, bir gece kulübünde eğlendikten sonra kimliği açıklanmayan bir adamla eve döndü. Sabah uyandığında Felix’in nefes almadığını gören adam, sağlık ekiplerine haber verdi.

Felix, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla hızla üne kavuşmuştu.

Polis ekiplerinin de geldiği olay yerinde Felix’in ilk belirlemelere göre solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Polis ise olayla ilgili şüphelerin bulunduğunu ve soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı. Felix’in sevgilisi olduğunu söyleyen adam da gözaltına alındı.

Modellik kariyeri de bulunan 32 yaşındaki Felix, El Chapo’yla olan bağlantısını her zaman inkar etmişti. Buna rağmen Felix’in, Sinaloa karteli için işlenen birçok cinayette parmağı olduğu ve uyuşturucu trafiğinde rol aldığı iddia ediliyor.

Yakalandıktan sonra ABD’ye iade edilen Guzman’ın, en önemli suikastçılarından olan Felix’in ölümünü hücresinde aldığı öğrenildi.