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SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS

SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS

Suçüstü yakalandı!

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SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 00:45 sıralarında Gazimağusa’da Uluçam Yolu sokak üzerinde H.A.(E-40) yol kenarında park halinde bulunan Mehmet YILMAZ’a ait aracın kapısını cürüm işlemek maksadıyla açıp araç içerisini karıştırdığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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