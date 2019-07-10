SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS
Suçüstü yakalandı!
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SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 00:45 sıralarında Gazimağusa’da Uluçam Yolu sokak üzerinde H.A.(E-40) yol kenarında park halinde bulunan Mehmet YILMAZ’a ait aracın kapısını cürüm işlemek maksadıyla açıp araç içerisini karıştırdığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Gazimağusa, araç, hırsızlık, suçüstü yakalanma
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