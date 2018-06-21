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SUÇ MAKİNESİ YİNE YAKALANDI!

SUÇ MAKİNESİ YİNE YAKALANDI!

Yine rahat durmadı!

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Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Ülkede işlediği suçlar nedeniyle sayısız kez tutuklanan 36 yaşındaki İsmail Keçeli yine rahat durmadı.

Serhatköy’de polis, İsmail Keçeli’nin evinde ve üzerinde yaptığı aramada, bir tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 6 mermi ele geçirdi.

Keçeci ile yanında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişi daha tutuklandı.

Keçeli, geçmişte uyuşturucu suçundan ve bir mekanı basıp silahla havaya ateş açmaktan dolayı tutuklanmıştı.

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