SUÇ ORTAĞI ARANIYOR

Sigorta, ihtiyat sandığı ve vergi borcu olan bir işyerini borçsuz gösterip, yabancı uyruklu işçi getirmesine olanak sağlamakla suçlanan muhasip Şaziye Saldun’un tutukluluğu beş gün daha uzatıldı

Emine UYSAL

Lefkoşa'da işyerlerine muhasiplik yapan ve evrak sahteleyerek, sigorta ile ihtiyat sandığı borcu olan işyerini sorunsuz gösterip, yabancı uyruklu işçi getirmesine olanak sağlamakla suçlanan Şaziye Saldun’un tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

Polis, zanlının suç ortağı olduğunu belirlediği bir kişinin arandığına vurgu yapıp, zanlının takibini yaptığı işyerlerindeki işlemlerin de mercek altına alındığını açıkladı.

"Resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme" ve "Sahtekârlıkla kayıt temini" suçlamasıyla tutuklanan Şaziye Saldun, devam eden soruşturma kapsamında dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar'ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Behrat Mavioğlu, tanık olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube'de görev yapan polis memuru Mustafa Mahan'ı dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Mustafa Mahan, Dünyam Danışmanlık isimli şirkette muhasip olan zanlı Şaziye Saldun'un LS Ticaret LTD'in 2015 yılına ait şirketin ihtiyat sandığı ve sigorta borcu olmasına rağmen, belgelerdeki tarih ve rakamları değiştirerek, Çalışma Dairesi'nde tedavüle sürüp, şirketin yurtdışından yabancı uyruklu işçi getirmesine olanak sağlamakla methaldar olduğunu anlattı.

Konu suçun KKTC Sigortalar Dairesi tarafından polise bildirildiğini belirten Mahan, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Polis memuru Mustafa Mahan, zanlının işyerindeki üç bilgisayar ve printerin (yazıcı) emare alındığına vurgu yapıp, ilgili dairelere sunulan evrakların da emare alındığını anlattı.

Mahan, LS Ticaret haricinde zanlının iş takibini yaptığı işyeri ve getirilen yabancı uyruklu işçilerle ilgili işlemlerin mercek altına alındığına dikkat çekti.

Mahan, meselede adı geçenlerin el yazı ve imza örneklerinin alındığını belirterek, formları dolduranın zanlı değil, suç ortağı olduğuna inanılan bir kişi tarafından doldurulduğunu ve bu kişinin aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti.

Sahtelenen evraklar sonrası ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerin tek tek tespit edildiğini belirten Mahan, bu kişilere ulaşılıp el yazı ve imza örneklerinin alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Tahkikatın çok yönlü devam ettiğine işaret eden Mahan, zanlının tahkikat amaçlı beş gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının tahkikat amaçlı beş gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıbrıs