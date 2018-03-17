SUÇ ORTAKLARI ARANIYOR

Polisin takibi sonucu Boğazköy’de bir evde suçüstü tutuklanan Zimbabwe uyruklu 8 öğrenciden 5’i suçsuz oldukları kanıtlanınca serbest bırakıldı

Devrim DEMİR

Üç ayda Girne ve Lefkoşa’da birçok ev ve iş yerini soydukları tespit edilerek tutuklanan yabancı uyruklu 8 kişiden 5’i suçsuz olduğu gerekçesi ile serbest kalırken zanlılar Michael Matsıkıtı, Brian Prayer Mutakura ve Fungai Marshall Mangondoza, dün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, iddiaların araştırılması için zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

5 kişi serbest kaldı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların “Geceleyin Ev Açma”,”İkametgâhtan Sirkat”, “Dükkân açma” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların 2017 Aralık ayından bu yana yakın takibe alındığını Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen birçok hırsızlık olayı ile ilgili bağlantılı olduklarını söyledi.

Özmüezzin, zanlıların önceki gece Dikmen’ de Lavinium sitesi, Blok:1, D:7 ve Blok: 26, D:5 adresinde tespit edilerek tutuklandıklarını, yapılan ilk sorgulamada 13 ev ve 5 ayrı dükkândan birçok elektronik eşya, kol saatinin emare olarak alındığını kaydetti.

Özmüezzin, suçla bağlantılı tutuklanan 5 kişinin serbest bırakıldığını belirterek suç ortağı olan bir kişinin arandığını söyledi.

Soruşturma devam ediyor

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Özmüezzin, aranan emarelerin olduğunu ifade ederek zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Havadis