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SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Tutuklanmalar var!

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Suçla Operasyonel Mücadele Çalışmaları

23-24.08.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Lefkoşa’da 1, Gazimağusa’da 2 ve Girne’de 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi tutuklanırken, yine Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu dilencilik yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklanmıştır.

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