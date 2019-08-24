SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Suçla Operasyonel Mücadele Çalışmaları

23-24.08.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Lefkoşa’da 1, Gazimağusa’da 2 ve Girne’de 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi tutuklanırken, yine Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu dilencilik yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklanmıştır.