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SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

1 kişi tutuklandı!

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SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 05-06.09.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

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