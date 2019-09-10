SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 05-06.09.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında Lefkoşa’da ve Girne’de gerçekleştirilen denetimler sonucu izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.