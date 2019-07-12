SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ
4 kişi tutuklandı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 11-12.07.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Girne’de, biri Gazimağusa’da, biri Güzelyurt’da ve biri Lefkoşa’da olmak üzere toplam 4 kişi tespit edilerek tutuklandı.
Etiketler : suçla operasyonel mücadele, operasyon, tutuklama
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