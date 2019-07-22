SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, biri Girne’de ve ikisi de Güzelyurt’ta olmak üzere toplam 4 kişi tutuklandı. Ayrıca Yenierenköy’de gerçekleştirilen denetimler sonucu çalışma izinsiz çalıştığı tespit edilen bir kişi ve işvereni hakkında yasal işlem başlatıldı.



