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SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ

4 kişi tutuklandı

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Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, biri Girne’de ve ikisi de Güzelyurt’ta olmak üzere toplam 4 kişi tutuklandı. Ayrıca Yenierenköy’de gerçekleştirilen denetimler sonucu çalışma izinsiz çalıştığı tespit edilen bir kişi ve işvereni hakkında yasal işlem başlatıldı. 

 

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