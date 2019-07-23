Lefkoşa37 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ     
SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ     

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ     

9 kişi tutuklandı!

A+A-

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ     

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, ikisi Gazimağusa’da, biri Girne’de, ikisi Güzelyurt’ta ve üçü İskele’de olmak üzere toplam 9 kişi tutuklandı.

 

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.