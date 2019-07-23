SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ
9 kişi tutuklandı!
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SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, ikisi Gazimağusa’da, biri Girne’de, ikisi Güzelyurt’ta ve üçü İskele’de olmak üzere toplam 9 kişi tutuklandı.
Etiketler : suçla operasyonel mücadele, tutuklanma
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