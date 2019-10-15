SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ

7-13 Ekim tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen üç kişi, aracında tevacüzi alet (sopa) bulundurduğu tespit edilen bir kişi, hakkında tutuklama emri bulunan bir kişi tutuklandı. Müzik izni sona eren bir cafe-bar ve alkollü içki satış temdit izni olmadığı tespit edilen iki iş yeri işletmecisi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.



