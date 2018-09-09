Suçlamaları kabul etmedi

Girne’de yolcu olarak bulunduğu araçtan cep telefonu çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı PhamThiLoan tutuklanarak dün mahkeme huzurunda çıkarıldı.

Yeni Bakış Gazetesi’nde yayımlanan Evrim Kamalı’nın haberine göre, Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Mehmet Özalkın olayla ilgili bulguları aktardı. Özalkın, zanlı PhamThiLoan’ın Girne’de 24 Ağustos’ta Girne Amfi Tiyatro önünde yolcu olarak bulunduğu KD 396 plakalı araçta M.İ’ye ait 2 bin 100 TL değerinde Samsung marka cep telefonunu ve sim kartısirkat etmekle methaldar olduğunu söyledi.Polis, zanlının buna benzer meseleleri olduğunu polisin bilgisine geldiğini belirterek, ikametgahının aranacağını ve emarenin kayıp olduğunu mahkemeye aktardı. Özalkın, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Tercüman aracılığıyla polis şahadeti üzerine mahkemede söz alan zanlı PhamThiLoan, “Söylenenlerin hiçbiri doğru değil” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.