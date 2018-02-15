SUÇLARI CİDDİ

Suna ERDEN

Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde 5 Şubat’ta Serhan Çakır’a ait Range Rover marka JB 001 plakalı aracın üzerine kasten yanıcı madde dökülüp, tamamen yakılmasıyla ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sürmeli Akbulut ve Sertap Batak dün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında tutuklu yargı kararı verildi. Mahkeme, her iki zanlıyı da yargılanmak üzere cezaevine gönderdi.

Kundaklama soruşturmasını yürüten polis, Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde Başak Sokak’ta Serhan Çakır’a ait Range Rover marka JB 001 plakalı aracın üzerine kasten yanıcı madde dökülüp, hasara uğratıldığını belirtti. Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine bölgede bulunan güvenlik kameraları görüntülerinin incelendiğini ve yapılan inceleme neticesinde EG 786 plakalı aracın olay mahallinden geçtiği sırada durup içerisinden inen iki şahsın ellerinde bulunan bidon içerisindeki yanıcı maddeyi araç üzerine döküp yaktıktan sonra, koşarak kaçtıklarının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Köy kahvehanesinde buluştular…

Polis, EG 786 plakalı araç ile ilgili yapılan soruşturmada, aracın zanlı Sürmeli Akbulut tarafından satın alındığını ancak adına kayıtlı olmadığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, bu bilgi ışığında zanlı Sürmeli Akbulut’un Çamlıbel'deki evinde EG 786 plakalı araç ile tespit edilip tutuklandığını kaydetti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada huzurda bulunan zanlı Sertap Batak’ın da köy kahvehanesinde zanlı Sümer Akbulut ile buluşup araçla ayrıldıklarının belirlendiğine vurgu yaptı. Polis, Sürmeli Akbulut’un ifade vererek zanlı Sertap Batak ile suçu işlediğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak zanlıları tutuklu yargılanmak üzere 1 ay süreyle cezaevine gönderdi.

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