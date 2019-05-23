Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da 2019 yılı Mart ayı içerisinde yarım gram uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Nazifi Mustapha Baba hakkındaki karar dün açıklandı

Mağusa’da 2019 yılı Mart ayı içerisinde tasarrufundaki yarım gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan ve yapılan ileri tahkikatta KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen sanık Nazifi Mustapha Baba hakkındaki karar dün açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davasından yargılanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından suçlu bulunan sanık Baba, 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Yarım gram Hintkeneviri ile yakalanmıştı

Mağusa’da 1 Mart 2019 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, sanık Nazifi Mustapha Baba’nın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar almıştı. Narkotik ekipleri aldıkları ihbar üzerine sanığı tespit ederek üzerinde arama yapmış ve sanığın üzerinde yarım gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit etmişti. Sanık hakkında yapılan ileri tahkikatta ise sanığın KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilmişti.

Suçlu bulundu

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Şerife Katip Kır, sanık Nazifi Mustapha Baba’yı aleyhine getirilen davadan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu madde suçlarının çok ciddi ve vahim suçlar olduğuna vurgu yapan Kır, uyuşturucu maddelerin insan sağlığını tehdit ettiğini ifade etti. Kır, sanık Baba’ya hapislik cezasının verilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, sanığı 3 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.