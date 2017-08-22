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SUÇSUZ OLDUĞU ANLAŞILDI

SUÇSUZ OLDUĞU ANLAŞILDI

Suçsuz olduğu anlaşıldı

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Sahtekarlıkla para temin ettiği iddiası ile geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye çıkarılan Adem Yılmaz serbest bırakıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa otobüs terminalinde 14 Temmuz günü Öncel Erol isimli şahsa aracını satacağını söyleyerek 2 bin lira aldığı ve sahtekarlıkla para temin ettiği ileri sürülen Adem Yılmaz’ın suçsuz olduğu, 3 günlük tutukluluktan sonra anlaşıldı.

Tutukluluk süresi dün dolan Adem Yılmaz, suçsuz olduğunun anlaşılması üzerine polis tarafından serbest bırakıldı.

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