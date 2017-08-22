SUÇSUZ OLDUĞU ANLAŞILDI

Sahtekarlıkla para temin ettiği iddiası ile geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye çıkarılan Adem Yılmaz serbest bırakıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa otobüs terminalinde 14 Temmuz günü Öncel Erol isimli şahsa aracını satacağını söyleyerek 2 bin lira aldığı ve sahtekarlıkla para temin ettiği ileri sürülen Adem Yılmaz’ın suçsuz olduğu, 3 günlük tutukluluktan sonra anlaşıldı.

Tutukluluk süresi dün dolan Adem Yılmaz, suçsuz olduğunun anlaşılması üzerine polis tarafından serbest bırakıldı.

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