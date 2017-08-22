SUÇSUZ OLDUĞU ANLAŞILDI
Suçsuz olduğu anlaşıldı
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Sahtekarlıkla para temin ettiği iddiası ile geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye çıkarılan Adem Yılmaz serbest bırakıldı
Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa otobüs terminalinde 14 Temmuz günü Öncel Erol isimli şahsa aracını satacağını söyleyerek 2 bin lira aldığı ve sahtekarlıkla para temin ettiği ileri sürülen Adem Yılmaz’ın suçsuz olduğu, 3 günlük tutukluluktan sonra anlaşıldı.
Tutukluluk süresi dün dolan Adem Yılmaz, suçsuz olduğunun anlaşılması üzerine polis tarafından serbest bırakıldı.
Diyalog
Etiketler : adem yılmaz
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