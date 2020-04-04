Sucuoğlu, ‘Dört Artı Bir’ paketi ile ilgili açıklamada bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu kapalı olan sektörlerde çalışanlara sağlanacak 1500 Türk Lirası destekle ilgili 4 müsteşardan oluşan komitenin sürdürdüğü çalışmaların önümüzdeki hafta tamamlanacağını ve kamuoyuna açıklanacağını söyledi..

BRT’de özel yayında Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, kapalı olan işyerleri ve çalışanları ile 3’üncü ülke vatandaşlarına yönelik yapılacak destekle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Sucuoğlu, özel sektöre yönelik hazırladıkları ve açıkladıkları Dört artı bir adı altındaki paketin 4 maddeyi içerdiğini ancak önümüzdeki hafta 3’üncü ülke vatandaşlarına yönelik yapılacak açılımın da eklendiğinde paketin 5 kısımdan oluşacağını ifade etti.

Faiz Sucuoğlu, 15 Mart’tan sonra işverenlerin prim yatırmayacağını belirtti.

Bakan Sucuoğlu, “Paketin dört bacağından bir tanesi işten durdurmaların önüne geçmek. İşverenlere de 15 Mart’tan itibaren kapalı olan tüm işletmelerin İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primlerini almıyoruz. Erteliyoruz demiyorum. Almıyoruz. Yani bu da şu demektir; işverene yanında çalıştırdığı işçi başına 1050 TL ödemesini durduruyoruz”dedi….

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İhtiyat Sandığından çalışanın hesabından her ay katkı verileceğini de dile getirdi.

Bakan Sucuoğlu, “hak sahiplerine kendi ihtiyat sandığından geçici bir süre belirlenecek olan bir rakamı kendilerine bir nevi destek anlamında ödeme yapacağız. Bunun için de çalışmalar son şekline geliyor ve önümüzdeki hafta açıklayacağız” dedi.

Bakan Sucuoğlu, 1500 TL desteği hangi sektörlerin içereceğini önümüzdeki hafta büyük oranda açıklayacaklarını söyledi.

Bakan Sucuoğlu, “

Faiz Sucuoğlu, “4 bacaklı paket. Birisi İhtiyat Sandığı’ndan gelecek olan katkı, ikincisi 1500 TL destek, üçüncüsü kapalı olan işletmelerin İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primlerini almama, dördüncüsü de işten çıkarmanın önüne geçilmesidir. Bu dört bacakla şu aşamada doğrusu gelen tsunamiyi karşıladık. Bunu da net olarak söylüyorum” diye konuştuç

Bakan Sucuoğlu, 1500 TL desteğin hangi sektörlere hangi kriterler çerçevesinde verileceğine yönelik Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakanlık Müsteşarı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarına yetki verildiğini ve bu yönde çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Sucuoğlu, 1500 TL ücret desteği için başvuru şeklinin nasıl ve ne şekilde olacağına yönelik açıklamaların da önümüzdeki hafta yapılacağını ifade etti.

Sucuoğlu, “Bu dört arkadaşımıza yetki verdik ve çalışıyorlar. Kapalı sektörlerde özellikle büyük hacimli sektörlerle ilgili doğrudan birebir birlik veya odayla görüşmek suretiyle bir ortak paydada buluşma adına çalışılıyor. Yani bunu söylerken beşinci ayak daha var. Onu belki eklemekte fayda var. 3. Ülke çalışanları ile ilgili de bir katkı kararı çıktı. Onu da önümüzdeki hafta açıklayacağız. Yani 3’üncü ülkeden buraya gelen çalışanlara da bir miktar katkı koyuyoruz. İş hayatında en azından şuanda içinde bulunduğumuz bu krizi biraz daha kabul edilebilir şekilde teyet geçirmeye çalışıyoruz olabildiğince” dedi.

Bireysel çalışanların da 1500 TL destek alacaklarını söyleyen Bakan Sucuoğlu, “Nisan ayının sonunda veya Mayıs ayının başında özel sektöre bu parayı yatırabilecek noktaya geleceğiz. Bütün plan ve çalışmalarımız bu yöndedir” diye konuştu.

“Komite şuanda kapalı olan sektörler üzerinde çalışıyor ve hangi sektörlerin kapalı olduğunu netleştirecek” diyen Bakan Sucuoğlu, 50 bine yakın özel sektör çalışanına maaş desteği verme hedefinde olduklarını kaydetti.

Sucuoğlu “3’üncü ülke vatandaşların yönelik yapılacak destek 1500 TL’nin daha aşağısında olacak. 3’üncü ülke çalışanların oldukça büyük bir kısmı şuanda çalıştıkları şirketlerde veya otellerde, lojmanlarda kalıyorlar. Sabah kahvaltıları, Öğlen ve akşam yemekleri veriliyor. Sadece maaş verilmiyor. Dolayısıyla onlara ayrı bir statüde sektörü ilgilendiren temsilcilerle yapılacak görüşmeler sonucunda ortak bir paydada buluşma çıkacak. Bu ayın sonunu bekleyeceğiz ve bu ödemeleri yapalım”dedi.

Kaynak: BRT