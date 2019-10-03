SUCUOĞLU GEMİ VE YAT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu Ramazan Gündoğdu başkanlığındaki Gemi ve Yat Üreticileri Birliği üyelerini kabul etti.

Kabulde konuşan Birlik Başkanı Ramazan Gündoğdu, çalışma hayatından sorumlu bakanlık olarak gemi ve tersane sektöründe çalışanların sıkıntılarını Bakan Sucuoğlu’na aktararak çözümü konusunda destek istedi.

Sektörün en önemli sıkıntılarından birinin üçüncü dünya ülkelerinden gelen çalışanların çalışma izni çıkarılmasında yaşanan bürokratik işlemler olduğunu belirten Gündoğdu, sosyal güvenlik yatırımlarının yapılmasında otomasyon sistemine geçilmesinin önemine dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında devletin öncelikli görevinin vatandaşın işlemlerini hızlandırmak olduğunu söyleyerek Bakanlık olarak vatandaşların işlerini yokuşa sürmek yerine kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların sosyal güvenlik yatırımları ve çalışma izinleri ile ilgili işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne otomasyon sistemine geçildiğini ve işlemlerin online yapıldığını kaydeden Sucuoğlu, Aralık sonuna kadar Çalışma Dairesi tarafından da tam otomasyona geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sucuoğlu, ” Vatandaşlarımızın bürokratik işlemlerini süratli bir şekilde yapabilmesi için çalışıyoruz. Vizyonumuz, vatandaşlarımızın işini zorlaştırmak değil kolaylaştıracak çözümler üretmek. Bu yönde teknolojiyi kullanmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.