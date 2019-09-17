SUCUOĞLU, GİGEM VE GENÇLİK EVİNİ ZİYARET ETTİ

BAKAN SUCUOĞLU GİRNE GENÇLİK MERKEZİ VE GENÇLİK EVİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu SOS Çocuk köyü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM ) ve Gençlik Evi’ni ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Sucuoğlu’na, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ile Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam da eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu; SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ve yönetim kurulu üyeleri eşliğinde Girne Gençlik Gelişim Merkezi’ni gezerek, merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan ; SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter, merkezde gençlerin sosyalleşmesine imkan tanıyan kendilerini geliştirebilecekleri mesleki eğitimler ve yabancı dil, bilgisayar tabanlı programlar gibi kursların sunulduğunu, danışmanlık hizmetinin verildiğini ifade etti.

Merkez aracılığıyla, 16 ile 35 yaş arasındaki gençlere sosyal, psikolojik ve kültürel anlamda paylaşımda bulunarak kendilerini geliştirebilecekleri alanlar yaratıldığını kaydeden Akter, programların aylık olarak , haftada iki gün, iki saat şeklinde düzenlendiğini belirterek, açıldığı tarihten itibaren merkezden 461 gencin faydalandığını söyledi.

Akter, Girne Gençlik Gelişim Merkezi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile birlikte hayata geçirilecek ‘‘Genç İstihdamı Geliştirme Projesi’’nin gençlerin istihdamının güçlendirilmesinde önemli rol oynayacağına dikkat çekti.

SOS Çocuk Köyü Derneği Genel Sekreteri Fevzi Özersay da, binanın donanımı konusunda bilgi vererek, merkezde farklı atölye eğitimlerinin verildiğini ancak binanın artan talep sebebiyle yetersiz kaldığını kaydetti ve binaya eklenmesi planlanan yeni mimari proje hakkında Bakan Sucuoğlu’na bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu daha sonra atölyeleri dolaşarak bilgi aldı.

Bakanlık çatısı altında oluşturulacak veri tabanı ile, 16-25 yaş arasındaki işsiz gençlerin ve işverenlerin bir araya getirileceğini, bu amaçla bir program hazırlandığını kaydeden Sucuoğlu, özellikle yaz tatilini değerlendirmek ya da tatilde staj yapmak isteyen üniversite ile lise öğrencilerinin Bakanlık tarafından maddi yönden destekleneceğini söyledi.

Sucuoğlu, altı ay süre ile Bakanlığa başvuru yapan işsiz gençlere 1500-1800 TL arasında maaş bağlanması yönünde çalışmaların yapıldığını da ifade etti.

Ülkenin lokomotif sektörü olan turizm sektöründe 16 970 kişinin çalıştığını, bu rakamın yalnızca %22’sinin KKTC vatandaşı olduğunu ve son bir yılda bu oranın %20’ye düştüğünü anlatan Sucuoğlu, turizm sektöründe yerel işgücü istihdamının desteklenmesi ve piyasaya kalifiye eleman yetiştirilmesi için özellik lise ve üniversite öğrencisi gençlerin yaz tatilinde turizm sektöründe çalışmasının teşvik edilmesinin önemine işaret etti.

İşsizliğin çok önemli bir sorun olduğuna vurgu yapan Bakan Sucuoğlu, gençlere yeni istihdam olanakları sağlayacak, yerel işgücü istihdamını destekleyecek ve güçlendirecek projelerde işbirliği yapmaya Bakanlık olarak her zaman hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Bakan Sucuooğlu daha sonra SOS Gençlik Evi’ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. Gençlik evinin gençlerin topluma ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için özveriyle çalışan bir kurum olduğunu belirten Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak SOS Çocuk Köyü, Gençlik Evi ve bakanlığına bağlı diğer birimlerde, çocuklara ve gençlere daha iyi olanaklar tanımak için çalışacaklarını ifade etti.