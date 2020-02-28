Sucuoğlu: Kara bir Cuma günü yaşıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kara bir Cuma günü yaşıyoruz.

Dün geceden bu yana Mehmetçiklerimizin şehit haberleri. Bugün sabah Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yangını.

İki vatandaşımızın sevk edildikleri Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmeleri bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yarılılara acil şifalar dilerim.

Hastane Doktor,Hemşire ve tüm Personelin olağanüstü çabası ile Hastanenin süratle boşaltılıp Hastaların özel Hastanelere sevkinin başarıyla yapılması tesellimiz olmuştur. Herkese büyük geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.