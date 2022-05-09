Sucuoğlu: Parti Meclisi Çarşamba günü toplanarak, konuyu tartışaca

Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi hükümetinin istifasının ardından yeni bir hükümet oluşturulması için başlatılan süreç devam ediyor…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın içinde bulunduğumuz hafta içerisinde hükümeti kurabileceğine inandığı bir milletvekiline görevi vermesi bekleniyor…

Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin meclis grupları iç değerlendirmelerini yaptı…

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı…

Sucuoğlu, yapılan toplantının beyin jimnastiği, adayların kimler olacağı ve nasıl hazırlanacakları yönünde olduğunu söyledi.

Muhtemelen Çarşamba günü en üst organ olan parti meclisini çağırıp konunun enine boyuna tartışılacağını ifade eden Sucuoğlu, yetkilendirme yapılıp, aynı gün veya ertesi gün belirleneceğini söyledi.

Sucuoğlu, hükümet kurma görevinin verilmesiyle ilgili 2-3 kişinin isminin konuşulduğunu da kaydederek, kendisinin herhangi bir adayı bulunmadığını ifade etti

Parti Meclisi’nden çıkacak kararın önemli olduğu ifade eden Sucuoğlu, “Meclis Grubu da önemli çünkü güvenoyunu verecek olan meclis grubudur” dedi.

Sucuoğlu “Kırmadan dökmeden, üzmeden, kutuplaştırmadan, UBP’deki homojen yapıyı devam ettirmek lazım. Önümüzdeki süreç sıkıntılı bir süreç olacak onun için o birlikteliği ve bütünlüğü bozmadan adım atılması önemli” diye konuştu

BRT