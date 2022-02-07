Sucuoğlu, UBP-DP Hükümetinin istifasını sundu
Sucuoğlu, UBP-DP Hükümetinin istifasını sundu
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UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 5 Kasım 2021’de kurulan UBP-DP Hükümeti’nin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu.
Sucuoğlu: “Yarın görevi aldıktan sonra öğleden sonra ya da Çarşamba tüm partilerle resmi görüşmelere başlıyoruz. Aritmetik olarak güçlü hükümet arayışındayız. Üzerinde durduğumuz siyasi ve ekonomik istikrardır.”
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