Sucuoğlu: UBP olarak Özkurt’un yanındayız

Sucuoğlu paylaşımında, “ Sn. Meryem Özkurt’un, Kıbrıs Türk halkının sesi olma görevini ifa eden BRT‘nin Müdürü olarak, kamu yayıncılığı hassasiyetini, dengeli yayın prensiplerini hep takdir ettim. Haber ve diğer unsurların doğru şekilde yayınlanması noktasında en yüksek gayreti sarfettiğine tanık oldum” ifadelerine yer verdi.

UBP olarak, konuya büyük hassasiyetlerinin süreceğini ve süreci yakından izlediklerini kaydeden Sucuoğlu, BRTK Müdürü Özkurt’un yanında olduklarını ve bir an önce görevinin başına dönmesini temenni ettiklerini ifade etti.